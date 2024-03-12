Угроза атаки БПЛА в Воронежской области отменена

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области была отменена. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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— Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов, — говорится в сообщении.

В тот же день губернатор региона Александр Гусев сообщил об объявлении ракетной опасности в Воронежской области, после чего призвал жителей города укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Ночью того же дня силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА над Воронежем.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ всего за ночь российские системы противовоздушной обороны сбили 25 беспилотников ВСУ над территорией страны. Накануне средства ПВО сбили шесть беспилотников над Брянской и Орловской областями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы Украины действительно начали демонстрировать повышенную активность — киевский режим продолжает террористическую деятельность, проводя попытки атаковать мирных граждан, но российские военные делают все необходимое для предотвращения таких атак.