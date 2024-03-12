Мать и шестеро детей отравились пловом на Ставрополье

В Ставропольском крае многодетная семья попала в больницу с отравлением после домашнего ужина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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38-летняя женщина и ее несовершеннолетние дети в возрасте от года до 16 лет попали в медицинское учреждение с отравлением. По предварительной информации, члены семьи почувствовали себя плохо после ужина, женщина и дети ели домашний плов с бараниной и пили чай.

По данным kp.ru, состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное, причины отравления устанавливаются.