Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде в районе железнодорожного вокзала, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, повреждён один легковой автомобиль. Территория оцеплена. Все оперативные службы работают на месте», — сказал глава области в Telegram.

Перед этим стало известно, что в Белгороде в здание администрации города врезался украинский беспилотник, пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Им уже оказывается медицинская помощь.

Удар беспилотника по магазину в Белгороде попал на видео

Также беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал торговый объект в Белгороде: дрон врезался в стену магазина.