Российский военный больше года скрывался от службы и попал в колонию

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 80 тысяч рублей военнослужащего Андрея Шульгина, который захотел уклониться от службы и больше года скрывался на территории республики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

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Уточняется, что военный не явился на службу 17 июня 2022 года, желая уклониться от ее прохождения, а затем больше года скрывался на территории республики Бурятия, где неофициально устроился на работу. Его задержали 2 августа 2023 года.

Также в суде уточнили, что он, не желая сдавать экзамен на право управления транспортными средствами, приобрел поддельное водительское удостоверение. Позднее фальшивый документ злоумышленник предъявил сотрудникам ГИБДД при проверке.

Суд назначил Шульгину наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 8 лет и штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Ранее Новосибирский гарнизонный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Владимира Гавриша, который дважды оставил место прохождения воинской службы.