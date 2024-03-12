Гладков: ВСУ обстреляли населенные пункты в Белгородском районе

Белгородский район попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над районом несколько воздушных целей. В селе Головино зафиксированы прилеты неустановленных боеприпасов. Однако травмы получили двое местных жителей. У мужчины зафиксировали легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. Женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом бедра. Бригада "скорой" доставила раненую в городскую больницу N2 города Белгорода, ей оказывают необходимую медпомощь. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести. ⠀ Гладков добавил, что после прилета снарядов в селе Головино на территории сельскохозяйственного предприятия повреждения нашли в административном здании и четырех автомобилях. ⠀ Также, по словам губернатора, разрушения нашли в поселке Политотдельский. Так повреждено остекление храма и детского сада, однако из людей никто не пострадал. Детей из дежурной группы в детском саду оперативно отправили домой к родителям. В поселке Северный фрагмент снаряда пробил крышу в одном частном домовладении. ⠀ Оперативные службы работают на месте, заключил Гладков.

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