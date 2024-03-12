Появились кадры с места падения военного самолета под Иваново

В Сети появились кадры падения военного самолета Ил-76 в Иваново. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, место крушения воздушного судна — поле около деревни Подталицы, примерно в двух километрах от Северного аэродрома.

Самолет Ил-76 разбился в Ивановской области при заходе на посадку. По сообщениям СМИ, в самолете могло находиться до 10 человек. На данный момент на место происшествия выехали несколько машин скорой помощи. Со стороны аэродрома идет сильный дым.

Военный самолет Ил-76 с горящим двигателем около 12:40 по московскому времени заметили в районе Богородского кладбища.

Другой военный самолет потерпел крушение 24 января в Корочанском районе Белгородской области.

Минобороны РФ назвало причину крушения Ил-76 в Ивановской области

Государственная дума приняла обращение к Конгрессу США из-за террористической атаки на Ил-76 с применением американского ЗРК Patriot. В документе отмечается, что поддержка киевского режима подталкивает его к продолжению терроризма и эскалации конфликта, что приближает мир к глобальной катастрофе. О том, что известно о случившемся, — в материале «Вечерней Москвы».