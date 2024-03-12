Глава Таганрога сообщил об атаке БПЛА и призвал жителей уйти в укрытия

Власти Таганрога Ростовской области сообщили об атаке БПЛА. Глава администрации региона Андрей Фатеев в своем Telegram-канале призвал жителей спуститься на нижние этажи или в подвал.

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Фатеев также рекомендовал гражданам найти место без окон и сесть на пол.

«Внимание! ГОЧС Таганрог: Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — подчеркнул глава администрации.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Попытка атаковать территорию России произошла вечером 9 марта. Министерство обороны РФ проинформировало о том, что попытка была пресечена в 18.10 мск.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что система ПВО сработала в Грайворонском городском округе. По его словам, оперативные службы уточняют последствия инцидента на земле.

В конце февраля стало известно, что к Воронежу направлялись пять беспилотных летательных аппаратов.