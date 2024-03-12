Дело возбудили после столкновения самолета с трапом при буксировке в Шереметьево

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения самолета с самоходным трапом в аэропорту Шереметьево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте ЗМСУТ СК РФ по факту столкновения самолета с самоходным трапом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Следователем проведен осмотр поврежденного воздушного судна, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, а также получен предварительный ответ по причиненном ущербу, который превышает 1 млн руб.» – рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», 11 февраля в аэропорту Шереметьево при буксировке воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Баку, самоходный пассажирский трап задел левое полукрыло указанного самолета. В результате происшествия никто не пострадал.