В Москве турник упал на голову пятилетнему мальчику, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел 11 марта на улице Софьи Ковалевской. Ребенок играл на площадке возле дома, когда на него обрушились конструкции гимнастического снаряда.
Ребенка увезли в больницу с сотрясением головного мозга, открытой черепно-мозговой травмой. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Уфе на семилетнего мальчика упала наледь с пятиэтажного дома. Льдина могла сойти с козырька балкона, который собственник квартиры установил самовольно.
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