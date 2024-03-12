В Москве турник упал на голову пятилетнему мальчику, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 11 марта на улице Софьи Ковалевской. Ребенок играл на площадке возле дома, когда на него обрушились конструкции гимнастического снаряда.

Ребенка увезли в больницу с сотрясением головного мозга, открытой черепно-мозговой травмой. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Уфе на семилетнего мальчика упала наледь с пятиэтажного дома. Льдина могла сойти с козырька балкона, который собственник квартиры установил самовольно.