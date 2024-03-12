Стало известно о еще одном пострадавшем при обстреле ВСУ города Шебекино

Во время обстрела в городе Шебекино Белгородской области ранения получил еще один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. ⠀ По его данным, один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия. Там в это время находился мужчина, который получил осколочные ранения брюшной полости.

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Бригад скорой доставила раненого в городскую больницу N2 города Белгорода. Пациенту оказывают всю необходимую помощь, заключил Гладков.

До этого стало известно, что во время обстрела ВСУ Шебекино пострадала местная жительница. Женщина получила осколочное ранение во время обстрела ВСУ

Также после обстрела в городе зафиксировали различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также пострадали два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте, заключил Гладков.