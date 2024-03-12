В Тернопольской области произошел пожар на объекте инфраструктуры

После взрывов ночью на объекте инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области Украины произошел пожар. Об этом областная военная администрация сообщает в Telegram-канале.

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Отмечается, что к ликвидации возгорания были привлечены 73 человека, 19 единиц спецтехники, а также тактический робот и пожарный поезд. Кроме того, в расположенном рядом населенном пункте было временно приостановлено электро- и газоснабжение.

Ночью 12 марта сообщалось о взрывах на левом берегу Киева и в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины городе Запорожье. До этого также стало известно о детонациях в Одессе.