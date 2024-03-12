В Екатеринбурге 30 человек оказались в горящем здании в центре города

В Екатеринбурге произошло возгорание шестиэтажного здания. Об этом сообщает Е1. Инцидент произошел на улице Чебышева, в центре города. В подвале дома загорелась продукция. В результате пожарным пришлось эвакуировать из здания более десяти людей. "Из здания выведены 30 человек. Информации о пострадавших не поступало", – сообщается в публикации. В результате пожар потушили спустя менее часа. До этого в Ленинградской области спасатели тушили пожар на Волхонском шоссе. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, пострадали два человека. Для борьбы с возгоранием задействовали 75 спасателей и 21 единицу техники.

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