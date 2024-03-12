Изрисовавшим дом свастикой россиянам вынесли приговор

В Екатеринбурге осудили троих молодых людей, изрисовавших дом свастикой. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Блюхера. Трое 20-летних россиян изрисовали дом N57 свастикой.

На молодых людей составили административные протоколы по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики, либо иных запрещенных федеральными законами символов.

Кировский районный суд признал россиян виновными и приговорил к административному аресту. Молодые люди получили сроки от пяти до семи суток.

До этого в Петербурге девятиклассника задержали за публичную демонстрацию любви к Адольфу Гитлеру в торговом центре.