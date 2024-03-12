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Мэр Парахин: в Орле 17 человек эвакуировали из домов около места падения дрона

В Орле после падения беспилотного летательного аппарата на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажных жилых домов.

В Орле 17 человек эвакуировали из домов около места падения дрона
© РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в Telegram.

«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек», — говорится в сообщении.

По словам мэра, людей уже осмотрели врачи, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Орле атаке БПЛА подвергся объект топливно-энергетического комплекса.

Возгорание на площади 100 кв. м. происходит у резервуара на объекте ТЭК в Орле.

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