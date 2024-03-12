Мэр Парахин: в Орле 17 человек эвакуировали из домов около места падения дрона
В Орле после падения беспилотного летательного аппарата на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажных жилых домов.
Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в Telegram.
«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек», — говорится в сообщении.
По словам мэра, людей уже осмотрели врачи, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что в Орле атаке БПЛА подвергся объект топливно-энергетического комплекса.
Возгорание на площади 100 кв. м. происходит у резервуара на объекте ТЭК в Орле.