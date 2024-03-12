В Орле ликвидировали последствия ночной атаки БПЛА
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о ликвидации последствий ночной атаки беспилотников.
«В Орле ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА. Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб», — сообщил он в своём Telegram.
По его словам, пострадавших в результате атаки нет. В настоящий момент ситуация находится под полным контролем.
Ранее стало известно, что в Орле атаке БПЛА подвергся объект топливно-энергетического комплекса.
Возгорание на площади 100 кв. м происходит у резервуара на объекте ТЭК в Орле.