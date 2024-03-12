Четырех рыбаков уносит в море на оторвавшейся льдине на юге Сахалина

МЧС: четырёх рыболовов уносит в море на оторвавшейся льдине на юге Сахалина
Спасательная операция по вызволению рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины проходит на юге Сахалина.
Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
По предварительной информации, на льду находятся четыре человека.
По данным ведомства, льдина с людьми оторвалась в районе села Стародубское Долинского района.
Ранее спасатели эвакуировали 35 рыбаков с оторвавшейся льдины в Финском заливе.
Также подростки на машине провалились под лёд на реке в Иркутской области.