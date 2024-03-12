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МЧС: четырёх рыболовов уносит в море на оторвавшейся льдине на юге Сахалина

Спасательная операция по вызволению рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины проходит на юге Сахалина.

Четырех рыбаков уносит в море на оторвавшейся льдине на юге Сахалина
© РИА Новости

Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

По предварительной информации, на льду находятся четыре человека.

По данным ведомства, льдина с людьми оторвалась в районе села Стародубское Долинского района.

Ранее спасатели эвакуировали 35 рыбаков с оторвавшейся льдины в Финском заливе.

Также подростки на машине провалились под лёд на реке в Иркутской области.

Происшествия
МЧС России
Иркутская Область