Четырех рыбаков уносит в море на оторвавшейся льдине на юге Сахалина

Спасательная операция по вызволению рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины проходит на юге Сахалина.

Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

По предварительной информации, на льду находятся четыре человека.

По данным ведомства, льдина с людьми оторвалась в районе села Стародубское Долинского района.

Ранее спасатели эвакуировали 35 рыбаков с оторвавшейся льдины в Финском заливе.

Также подростки на машине провалились под лёд на реке в Иркутской области.