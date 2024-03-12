ВСУ обстреливают Белгородскую область

Грайворонский городской округ Белгородской области оказался под обстрелом со стороны ВСУ. Подробности об этом публикует в телеграм-канале региональный главк МЧС.

«РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 12 марта в Белгородском районе дрон повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Обошлось без пострадавших.

Напомним, за ночь 10 марта Украина в очередной раз попыталась атаковать приграничные территории. В Курской области в результате обстрела погибла женщина, ее супруг тяжело травмирован. В Горловке пострадали несколько человек. В Белгородской области уничтожены два вражеских беспилотника, обошлось без жертв. В Минобороны сообщили, что пресекли попытки Киева устроить теракт при помощи беспилотников самолетного типа в Белгородской области.

В российском регионе семь населенных пунктов остались без света из-за атаки БПЛА