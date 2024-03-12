Тушить возгорание на заводе «Лукойла» помогает поезд

Тушить возгорание на заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» помогает поезд
Пожарный поезд принимает участие в тушении возгорания на территории завода «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области.
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, на движение поездов ситуация не влияет.
На заводе «Лукойла» остановили работу установки из-за «инцидента»
Ранее сообщалось, что БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области, в результате чего произошёл пожар на одной из установок по переработке нефти.