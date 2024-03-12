Нижегородский НПЗ остановил перерабатывающую установку из-за атаки дронов

Установку по переработке нефти на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Нижегородской области остановили после пожара из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на предприятии.

В публикации уточнили, что в 2023 году НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" переработал 15,8 млн тонн нефти, произвел 4,9 млн тонн бензина, 5,6 млн тонн дизтоплива, а также 2,3 млн тонн мазута и 0,8 млн тонн авиакеросина.

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До этого жители Нижегородской области рассказали "Газете.Ru" подробности об атаке БПЛА. Жительница Кстово Нижегородской области Марина уточнила, что слышала "неприятное жужжание" перед взрывом беспилотника на установке по переработке нефти "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Жительница Княгинино Ольга добавила, что БПЛА пролетал над ее домом дважды за ночь. По словам женщины, у нее от гула заложило уши.