В Нижегородской области остановили работу установки «Лукойл»

Работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области временно остановлена "в связи с инцидентом".

"В связи с инцидентом на технологической установке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена. Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов", - сообщается на сайте компании.

СМИ: беспилотник атаковал завод «Лукойла»

Ранее «Свободная Пресса» писала, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника.