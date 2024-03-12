Губернатор подтвердил атаку на промзону в Нижегородской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram.

Он подтвердил, что в результате атаки возник пожар на одной из установок по переработке нефти. На месте происшествия работают спецслужбы. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Работает оперативный штаб», — отметил Никитин.

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В ночь на 12 марта на нефтебазе в Орле после атаки дрона ВСУ загорелся один из резервуаров в нефтепродуктами. Также сообщалось о сбитых украинских БПЛА в Курской и Тульской областях.