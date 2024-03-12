СМИ: беспилотник атаковал завод «Лукойла»

112: беспилотник атаковал завод «Лукойла»
Беспилотник атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России, которое находится в городе Кстово в Нижегородской области. Об этом сообщил источник службы 112.
«По нашим данным, БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти. На территории происходит пожар. Информации о пострадавших нет», — передает telegram-канал 112.
За эту ночь беспилотники ВСУ атаковали несколько регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Утром появилась информация о перехвате БПЛА над Воронежем.