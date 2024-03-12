Сообщившего о проблемах со сборкой Boeing нашли мертвым после дачи показаний

Бывший инженер самолетов Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт, который сообщил о проблемах со сборкой лайнеров, обнаружен мертвым в машине через несколько дней после дачи показаний в суде против компании. Об этом написало издание The Daily Mail.

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Правоохранители нашли тело 62-летнего специалиста, который проработал в Boeing 32 года и вышел в отставку в 2017-м, в его авто около отеля в Южной Каролине. Причиной смерти стала рана, которую мужчина «нанес сам себе». Расследование произошедшего все еще продолжается.

Барнетт скончался во время судебного процесса, который был инициирован после ответного иска компании Boeing. Адвокат Брайан Ноулз рассказал журналистам, что бывший инженер на прошлой неделе дал показания по этому делу юристам авиапроизводителя, пишет издание.

Процесс был связан с прошлыми заявлениями Барнетта о том, что сотрудники во избежание задержек в производстве Boeing 787 Dreamliner устанавливали на них «второсортные детали». Проверка, проведенная Управлением гражданской авиации Соединенных Штатов в 2017 году, подтвердила некоторые из его слов, потребовав от компании принять меры.

Малайзийские власти обратились за помощью к компании по производству морских роботов Ocean Infinity из Техаса для поисков пропавшего десять лет назад Boeing.