ВСУ третий раз за ночь попытались атаковать Курскую область
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Курской области еще три украинских беспилотника Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.
Он уточнил, что дроны самолетного типа были уничтожены над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.
«Спасибо нашим парням из ПВО!» — написал глава региона.
Это уже третья попытка атаки украинских беспилотников на Курскую область, о которой Старовойт сообщает за ночь 12 марта.
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