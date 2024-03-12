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ВСУ третий раз за ночь попытались атаковать Курскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Курской области еще три украинских беспилотника Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

ВСУ третий раз за ночь попытались атаковать Курскую область
© РИА Новости

Он уточнил, что дроны самолетного типа были уничтожены над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.

«Спасибо нашим парням из ПВО!» — написал глава региона.

Это уже третья попытка атаки украинских беспилотников на Курскую область, о которой Старовойт сообщает за ночь 12 марта.

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