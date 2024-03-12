Беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгород

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на Белгородский район. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил 4 взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи», — передает Гладков в своем telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки БПЛА без света остаются семь населенных пунктов. Аварийные службы направляются на место ЧП, сообщил губернатор.

9 марта ВСУ нанесли удар беспилотником по инфраструктурному объекту в Белгородской области. По словам Гладкова системой ПВО было сбито два БПЛА самолетного типа.

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