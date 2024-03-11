Нефтеперегонный завод загорелся на севере Франции

На нефтеперегонном заводе компании Esso-Exxonmobil в департаменте Приморская Сена на севере Франции вспыхнул пожар.

Возгорание возникло в центре переработки сырой нефти в топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

В связи с инцидентом персонал был эвакуирован, двое сотрудников завода госпитализированы, пять обратились за помощью к медикам.

Отмечается, что очаг возгорания локализован, однако власти города просят местных жителей не приближаться к месту пожара, чтобы не мешать работе аварийных служб.