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Нефтеперегонный завод загорелся на севере Франции, два человека госпитализированы

На нефтеперегонном заводе компании Esso-Exxonmobil в департаменте Приморская Сена на севере Франции вспыхнул пожар.

Нефтеперегонный завод загорелся на севере Франции
© globallookpress.com

Возгорание возникло в центре переработки сырой нефти в топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

В связи с инцидентом персонал был эвакуирован, двое сотрудников завода госпитализированы, пять обратились за помощью к медикам.

Отмечается, что очаг возгорания локализован, однако власти города просят местных жителей не приближаться к месту пожара, чтобы не мешать работе аварийных служб.

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