Жителя Москвы наказали за неправильную парковку столбом-кувалдой

На юге Москвы в Восточном Бирюлеве запечатлели суровое наказание за неправильную парковку. Соответствующие фото, сделанные очевидцами в спальном районе столицы, опубликовал Telegram-канал «Это Москва».

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На снимках на лобовом стекле легкового автомобиля лежит уличный ограждающий столб, вытащенный из земли с куском бетона и напоминающий внешне кувалду. Неизвестный, решивший проучить таким своеобразным образом неправильно паркующегося водителя, также оставил послание: «Учись парковке, дурень».

«Самое жесткое наказание за неправильную парковку прилетает в Восточном Бирюлево — там просто вырванный столб приземляется на лобовое. Водителю, видимо, еще повезло — могло достаться и ему», — говорится в сообщении канала.

В комментариях знакомые с ситуацией москвичи рассказали, что произошло на самом деле. По их утверждению, владелец Mercedes вышел рано утром во двор, чтобы выехать на работу, однако обнаружил, что его машина заблокирована. Спустя два часа хозяин машины, блокирующей выезд, так и не объявился. При этом утверждается, что телефона, по которому с ним можно было бы связаться, под лобовым стеклом не было.

Ранее на видео попал необычный способ наказания подростков-хулиганов в торговом центре в Подмосковье.