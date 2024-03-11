В Ульяновске девочка выпала из окна 16-го этажа и выжила

В Ульяновске 17-летняя школьница выпала из окна своей квартиры на 16-м этаже, но осталась жива.

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«Падение с 16-го этажа обернулось для пострадавшей счастливым случаем, девушка выжила. Как ей это удалось – загадка даже для врачей», – отметили в МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел, пока мама 17-летней ученицы лицея была в магазине.

С переломами позвоночника и таза пострадавшую госпитализировали в больницу.

Как позже пояснила мать девушки, недавно та рассталась с молодым человеком и очень переживала.