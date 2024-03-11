Подросток облил бензином и поджег собутыльника своей матери

В городе Острове Псковской области юноша, разозлившись на мать, поджег ее пьяного сожителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Телеграм-канал «Mash»

Инцидент произошел в начале марта, 17-летний житель города Острова вернулся домой и обнаружил на кухне мать, которая в очередной раз распивала спиртные напитки с сожителем, в доме также находилась младшая сестра юноши.

Молодой человек попросил 51-летнего мужчину удалиться, нетрезвый россиянин нагрубил подростку, школьник вышел во двор, слил с мопеда бензин, облил им гостя и поджег. Пострадавший получил сильные ожоги, неделю врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело.