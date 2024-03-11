Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Ульяновске

В Ульяновске 17-летняя девушка выжила после падения с 16-го этажа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, падение девушки пришлось на ветки. Ветки его смягчили, затем обломались под её весом.

В результате девушка приземлилась в сугроб.

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Её госпитализировали, врачи оказывают пострадавшей помощь.

В январе девушка пострадала в результате падения глыбы льда с крыши дома в центре Москвы.