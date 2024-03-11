В Москве мужчина напал на продавца супермаркета и воткнул ему нож в шею. Об этом сообщает СУ СК по столице.

По версии следствия, инцидент произошел 9 марта в супермаркете на Алтуфьевском шоссе. Мужчина на почве личной неприязни ударил сотрудника торговой точки ножом в шею. Пострадавшего доставили в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. Свидетелей инцидента опросили.

По подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1967 года рождения. Ему в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.