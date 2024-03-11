Мошенники похитили у столичного пенсионера 1,1 миллиона рублей

Мошенники вынудили пенсионера отдать 1,1 миллиона рублей с помощью классической истории о попавшем в ДТП родственнике.

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Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин в понедельник, 11 марта.

По его словам, 86-летнему жителю района Соколиная Гора позвонил «племянник» и рассказал классическую историю: якобы он попал в ДТП и ему нужны деньги чтобы избежать уголовной ответственности. Далее ему сообщили, что деньги нужно передать через курьера. Введенный в заблуждение мужчина передал таксисту 1,1 миллиона рублей.

Спустя время пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и задержали 31-летнюю женщину. Выяснилось, что она забрала деньги у таксиста, после чего перевела их подельникам.

На время следствия подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Каждый день мошенники обманывают сотни людей. При этом от попадания на крючок аферистов не застрахован никто: поверить могут как пенсионеры, так и сотрудники банков. Министерство цифрового развития совместно с ГУ МВД России провело вебинар на тему «Как не стать жертвой мошенника» в рамках проекта «Перезвони сам». Сотрудники уголовного розыска рассказали о самых частых мошеннических схемах, подкрепляя их конкретными примерами.