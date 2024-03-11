Посетительница кафе на Арбате похитила норковую шубу за 270 тысяч рублей

Посетительница кафе приметила норковую шубу и ушла в ней. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин в понедельник, 11 марта.

По его словам, инцидент произошел в заведении на улице Новый Арбат. 27-летняя девушка пришла в кафе, села за столик и начала наблюдать за посетителями. В какой-то момент она приметила оставленную на вешалке норковую шубу, надела ее и ушла.

Кража попала на видео.

Хозяйка шубы заметила пропажу и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемую вычислили и задержали в Туле. В ходе обыска у нее обнаружили украденную одежду.

На время следствия девушку отпустили под подписку о невыезде.

Похожая история произошла в Тверском районе столицы. Посетитель собрался уходить, однако заметил висящую на вешалке дорогую куртку и забрал ее. В карманах лежали наушники с зарядкой, ключи и документы.