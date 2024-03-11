В аэропорту Новосибирска собака нашла спрятанные деньги в багаже пассажира

Незадекларированные денежные средства были обнаружены в вещах молодого человека, следовавшего в Таджикистан, пишет sib.fm. Мужчина выбрал в зоне контроля аэропорта «зеленый коридор», подразумевает отсутствие товаров и валюты, подлежащих декларированию.

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Тем не менее, собака обнаружила в его багаже более 1,8 миллиона рублей и 101 доллар США наличными. Письменное декларирование на крупную сумму, которую он собрался вывезти, мужчина предъявить не смог. В итоге в отношении него возбудили дело об административном правонарушении.