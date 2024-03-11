В Перми закрылся салон, где сняли видео издевательств над пенсионеркой

Корреспондент РИА Новости выяснил, что пермская парикмахерская, в которой было снято видео издевательств над пожилой клиенткой, закрылась. По словам корреспондента, на двери оставили объявление о переезде на новую площадку, но ее адрес не указали.

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В офисе, расположенном рядом, РИА Новости рассказали, что салон закрылся еще в январе-феврале. Указанный в справочниках телефон парикмахерской недоступен, заблокирована и страница салона в соцсети VK.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена пенсионерка, подметающая пол в парикмахерской, пока другая женщина за кадром кричит на нее и угрожает ей.

Портал 59.RU сообщил, что кричавшей на пенсионерку женщиной оказалась парикмахер. По ее словам, пенсионерка решила заплатить за стрижку пять рублей вместо 250. Видео было снято еще в 2023 году.

«У меня семья и домашние животные, которых нужно кормить. Когда мне протянули пять рублей, у меня просто взорвалось все внутри. У меня взрывной характер, я не выдержала и давай на нее кричать. Да, заставила убирать ее за собой, взяла телефон и сняла ее на видео», - рассказала парикмахер.

По ее словам, позже ей позвонил мужчина, который представился опекуном пенсионерки. Парикмахер утверждает, что не понимала, что женщина может быть нездорова, и восприняла ее поведение как насмешку.

После появления видео глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.