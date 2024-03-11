Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову

Мосгорсуд принял решение отменить заочный приговор издателю "Медиазоны" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Петру Верзилову (признан в РФ иноагентом), передает ТАСС.

"Приговор Басманного районного суда Москвы отменить", – сказала судья.

В связи с отменой приговора дело Верзилова направят обратно в суд для пересмотра.

Заочный приговор Верзилову был вынесен Басманным судом столицы 3 ноября 2023 года. Согласно решению суда, он должен был отбывать наказание в виде 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

До этого Верзилова арестовали по делу о фейках о российской армии. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.