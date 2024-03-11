В Кузбассе в жилом доме рухнула стена

В Прокопьевске на Заводском переулке, 3 рухнула часть жилого многоквартирного дома. Жителей пришлось эвакуировать. Информацию «ФедералПресс» подтвердили в городской администрации.

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«Проведено обследование здания по пер. Заводской, 3. Угрозы обрушения нет. Доступ в помещения на первом этаже в этом крыле здания ограничен. Подрядная организация приобретает материалы, в ближайшее время приступят к ремонтным работам», – сообщили в администрации.

В администрации добавили, что подрядная организация закупила материал для восстановления разрушенной стены по переулку Заводской, 3. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы. До конца текущей недели ремонтные работы будут завершены. Угрозы для проживания в жилом доме нет.

Ситуацию также взяли на контроль в региональном СУ СК.

«Начата проверка по ст. 238 УК РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества)», – говорится в сообщении ведомства.

По данным очевидцев, из стены дома вывалилась кирпичная кладка. После эвакуации людей угрозы дальнейшего обрушения в помещении не обнаружили. Дом построен в 1953 году и еще год назад местные жители жаловались на аварийное состояние жилого строения.

Напомним, в детском саду под Омском рухнул потолок, во время ЧП никто не пострадал.