Пожар на складе в Подмосковье перекинулся на соседнее здание

Пожар, произошедший на складе со стройматериалами в поселке Родники, распространился на соседнее административное здание. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На место прибыла передвижная лаборатория. Специалисты планируют установить количество выброшенных в воздух вредных веществ, говорится в Telegram-канале «МЧС России».

Пожар, о котором идет речь, произошел в Раменском городском округе. Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура контролирует выяснение причин бедствия.