Лавина сошла на сноубордиста на хакасском горнолыжном курорте

На горнолыжном курорте в Хакассии сошла лавина и накрыла сноубордиста. Об этом стало известно в понедельник, 11 марта.

Инцидент произошел в Приисковом, где во время спуска туристов сошла лавина. Один из них остался под плотным слоем снега.

Спасти его удалось благодаря биперам — специальным маячкам для поиска людей, передает сообщество «Приисковый. Ивановские озера».

Похожая история, но уже с печальным концом, 4 марта в Кроноцком государственном заповеднике на Камчатке, где тело попавшего под лавину волонтера унесло в Тихий океан. 33-летний волонтер с 2018 года участвовал в разных волонтерских программах заповедника, перед поездкой он прошел обязательный инструктаж по технике безопасности, обладал достаточным полевым опытом, знанием особенностей территории и хорошим здоровьем. В этот раз он помогал с патрулированием территории резервата.