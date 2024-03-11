В Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом экстренно посадили рейс Омск — Москва. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. Газета.Ru

Отмечается, что бортпроводники пытались привести 23-летнего молодого человека в чувство, но безрезультатно. После приземления его госпитализировали с признаками инсульта, однако позже выяснилось, что у пассажира менингит. News.ru

По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, из-за паузы в Екатеринбурге самолет задержался на полтора часа. Он прибыл в Москву в половине девятого по местному времени, хотя встречающие ждали его с семи утра. ФедералПресс