В Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом экстренно посадили рейс Омск — Москва. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, 23-летнему пассажиру стало плохо и он потерял сознание на борту самолета. Бортпроводники попытались привести его в чувства, но мероприятие не увенчалось успехом.

В связи с произошедшим, воздушное судно экстренно посадили в Екатеринбурге. Скорая помощь доставила молодого человека с признаками инсульта в больницу, где у него диагностировали менингит. После этого россиянина перевели в другое медицинское учреждение. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.