Россияне устроили массовую драку со стрельбой в Ленобласти

В Ленобласти полиция поймала шестерых участников массовой драки со стрельбой в поселке Новый Свет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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Все мужчины в возрасте от 32 до 37 лет. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Четверых из них задержали, а двух отправили в больницу из-за жалоб на травмы.

Вечером 10 марта в полицию сообщили о драке и выстрелах. Силовики выяснили, что мужчины поссорились во время совместной пьянки. В результате кто-то пустили в ход бейсбольную биту, а другой стрелял в воздух из сигнального пистолета. В квартире одного из домов обнаружили шестерых участников драки. Сейчас ищут еще троих.

Ранее в Дагестане в ходе бытового конфликта из-за парковочного места открыли стрельбу из охотничьего карабина.