Москвича задержали после хищения 45 млн рублей у клиента банка

Столичные полицейские задержали 35-летнего подозреваемого в хищении около 45 млн руб. у клиента банка под предлогом обмена валюты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

«У заявителя в ячейке депозитария одного из банков хранились денежные средства. Решив их обменять на иностранную валюту, летом прошлого года он прибыл в банк. Там к нему обратился незнакомец, который представился сотрудником банка и предложил выгодный обмен. Они прошли в переговорную комнату, где заявитель передал ему около 45 млн руб., а тот в свою очередь отдал пять пачек упакованных купюр в общей сумме 500 тыс. долл. США. Затем незнакомец покинул помещение якобы для пересчета рублей в кассе. Вскрыв через некоторое время одну из упаковок с валютой, потерпевший обнаружил, что купюры фальшивые, а злоумышленник скрылся. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Тверском бульваре задержали подозреваемого – 35-летнего москвича. Выяснилось, что сразу же после совершения преступления он покинул территорию Российской Федерации, однако, вернувшись, был задержан сотрудниками полиции. Похищенными деньгами он успел распорядиться по своему усмотрению», – рассказал Васенин.

Он уточнил, что по данному факту следователем отдела МВД России по Пресненскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.