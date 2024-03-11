Транспортный самолет Ан-12, ранее запросивший посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре, благополучно приземлился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Ан-12, запросивший аварийную посадку на аэродроме Хурба, благополучно приземлился. Обошлось без происшествий», — поделился собеседник агентства.

До этого ТАСС сообщал, что военный борт, совершавший рейс из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, запросил посадку в Комсомольске-на-Амуре. Посадка не являлась запланированной. Ранее в мессенджерах появлялась информация о том, что военный транспортный самолет Ан-12 садится в Комсомольске-на-Амуре из-за проблем с шасси.

Также 9 марта в аэропорту Оренбурга был задержан вылет регулярного авиарейса №1247 по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево) из-за технической неисправности воздушного судна.