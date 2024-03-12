Российского военного осудили на шесть лет за самоволку

В Красноярском крае суд приговорил к шести годам лишения свободы младшего сержанта за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Красноярского гарнизонного военного суда.

Россиянин признан виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в декабре 2022 года осужденный проходил военную службу по контракту. После лечения в госпитале он решил не возвращаться в часть. В апреле 2023 года его задержали и прикомандировали к одной из воинских частей Красноярского гарнизона на время проведения расследования преступления. Но в мае младший сержант снова не прибыл на службу. Через полгода его задержали повторно.

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