Минобороны заявило о перехвате и уничтожении 25 дронов над регионами России

В ночь на вторник, 12 марта, над регионами России перехвачено и уничтожено 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Украинские дроны системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили или уничтожили в Московской (2 дрона), Ленинградской (1 дрон), Белгородской (7), Курской (11), Брянской (1), Тульской (1) и Орловской (2) областях. В оборонном ведомстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В Орле после атаки ВСУ загорелся резервуар с топливом на нефтебазе. В Нижегородской области беспилотники атаковали объект топливно-промышленного комплекса в Кстовской промзоне.