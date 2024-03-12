Под Ульяновском мужчину подозревают в нападении на пасынка со степлером

У семьи из Ульяновской области изъяли приемных детей после того, как пострадал один из них. Об этом сообщает сенатор РФ от региона Айрат Гибатдинов.

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По словам политика, между мальчиком и отчимом возник конфликт. В результате взрослый напал на младшего члена семьи и намеренно проколол пасынку ногу строительным степлером.

Дети обратились за помощью. После этого двоих мальчиков и пятерых девочек изъяли из семьи.

"Как рассказали сами дети, скандалы с применение физической силы были частым явлением. Ни о какой любви и педагогическом подходе речи не было", – поделился Гибатдинов.

На данный момент все младшие члены семьи находятся под наблюдением специалистов.