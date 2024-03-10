В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, активизировался и начал выбрасывать в атмосферу пар и пепел. Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики.

"За минувшие 24 часа зафиксированы 9 выбросов, а также 1 394 минуты вулканического дрожания высокой частоты и низкой амплитуды", - указали в ведомстве.

По его данным, вулканическая активность сопровождалась выбросами водяного пара, пепла и различных газов.

"Светофор предупреждений вулканической опасности вулкана Попокатепетль находится во второй фазе (из трех возможных - прим. ТАСС)", - отметили в национальном центре.

Как указали вулканологи, безопасное расстояние на данный момент составляет 12 км от кратера вулкана.

Попокатепетль входит в число самых крупных и активных вулканов на территории латиноамериканской страны. Его высота достигает 5,42 км.