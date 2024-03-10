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Shot: москвичей начали эвакуировать из-за ящика гранат в подъезде дома

На западе Москвы из дома по улице Герасима Курина начали эвакуировать жильцов из-за подозрительного ящика с предметами, похожими на боеприпасы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Москвичей начали эвакуировать из-за ящика гранат в подъезде дома
© РИА Новости
«Подозрительный ящик с предметами, похожими на настоящие боеприпасы, нашли на одном из этажей в общем коридоре. Откуда она там появилась никто из соседей не знает», — говорится в сообщении telegram-канала.

Жителей ближайших квартир дома по улице Герасима Курина сейчас эвакуируют. На месте работают сотрудники полиции, которые ждут саперов и кинологов.

Редакция URA.RU готовит запросы в МВД по городу Москва. Также в Следственный комитет России.

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