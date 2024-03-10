В Пулково ограничили полеты для обеспечения безопасности

В петербургском аэропорту Пулково с 17:00 мск введены ограничения на вылет и посадку самолетов для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Как уточняет Telegram-канал «112», в Пулково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. По другим данным, причиной стал сильный пожар на окраине Санкт-Петербурга.

В промзоне под Петербургом начался крупный пожар

Ранее прием и вылет самолетов в Пулково ограничивали 2 марта. Мера действовала всего полчаса.